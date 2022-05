[May 05, 2022] New England Biolabs continúa su asociación con ABEC en materia de fermentación microbiana

ABEC, proveedor mundial de soluciones y servicios de ingeniería para la fabricación de productos biotecnológicos, ha anunciado hoy el suministro de varios fermentadores de acero inoxidable de 40 l a New England Biolabs® (NEB®), para seguir apoyando su fermentación de alta densidad de Escherichia coli y Pichia pastoris recombinantes. NEB ha vuelto a seleccionar a ABEC después de la reciente y satisfactoria entrega de fermentadores de acero inoxidable de 400 l y 1000 l en sus plantas de fabricación de Ipswich y Rowley (Massachusetts). Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005181/es/ Los fermentadores de 40 l serán una réplica de los fermentadores ABEC de mayor tamaño, tanto en diseño como en rendimiento, lo que permitirá a NEB realizar estudios experimentales multidimensionales para optimizar sus procesos de fermentación. NEB, proveedor global predilecto para investigadores científicos, produce más de 500 proteínas para la investigación y los mercados de IVD. El enfoque personalizado de ABEC y su capacidad para proveer de fermentadores fiables y de altacalidad son fundamentales para apoyar a NEB en el suministro de proteínas avanzadas a la comunidad científica, siempre cumpliendo los más altos estándares de calidad del producto.



«Los fermentadores de 40 litros de ABEC permitirán a New England Biolabs facilitar una transición fluida del desarrollo a la producción», afirmó Maurice Southworth, director ejecutivo de Producción de New England Biolabs. «El apoyo continuo de ABEC nos permite aumentar nuestras capacidades de fermentación mientras seguimos expandiendo nuestra gama de productos a nuevas áreas de investigación». «Nos complace continuar colaborando en materia de fermentación con New England Biolabs», explicó Scott Pickering, director general y presidente de ABEC. «Apreciamos su confianza y nos comprometemos a apoyar su éxito».

Sobre ABEC Desde 1974, ABEC es líder mundial en el suministro de soluciones y servicios de procesos de ingeniería para la fabricación en la industria biotecnológica. La mayoría de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas del mundo son clientes de ABEC; muchas de las terapias actuales más importantes se fabrican con procesos y equipos diseñados, fabricados, instalados y atendidos por ABEC. El valor único de ABEC se basa en una larga experiencia, una capacidad interna muy completa, un enfoque personalizado y flexible, y una credibilidad a largo plazo. Tanto si se trata de añadir capacidad como de mejorar las instalaciones existentes, las soluciones llave en mano y los servicios de asistencia de ABEC reducen el coste global y el tiempo de comercialización, ofreciendo siempre la máxima productividad. Para saber más sobre ABEC, visite abec.com, escríbanos un correo a [email protected] y síganos en LinkedIn. Sobre New England Biolabs Fundada a mediados de la década de 1970, New England Biolabs, Inc. (NEB) lidera la industria del descubrimiento y la producción de enzimas para aplicaciones de biología molecular y ofrece la mayor selección de enzimas recombinantes y nativas para la investigación genómica. NEB sigue ampliando su oferta de productos en áreas relacionadas con PCR, expresión génica, preparación de muestras para la secuenciación de última generación, biología sintética, glicobiología, epigenética y análisis del ARN. Además, NEB se esfuerza por afianzar las alianzas que permiten que las nuevas tecnologías lleguen a sectores claves del mercado, incluido el desarrollo del diagnóstico molecular. New England Biolabs es una empresa privada, con sede en Ipswich (Massachusetts) y es capaz de proporcionar una amplia distribución mundial gracias a una red de distribuidores y agentes exclusivos, y ocho filiales situados en Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, Singapur y Reino Unido. Para más información sobre New England Biolabs visite www.neb.com. NEB® y NEW ENGLAND BIOLABS® son marcas registradas de New England Biolabs, Inc. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal. Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005181/es/

[ Back To TMCnet.com's Homepage ]