[September 02, 2021] New Economy Observer lanza una plataforma de medios digitales sobre inversión sostenible

New Economy Observer (NEO) anuncia hoy el lanzamiento completo de suplataforma de medios digitales que cubre el presente y el futuro de la sostenibilidad y la inversión, aportando historias y perspectivas frescas de colaboradores de todo el mundo para iluminar las cuestiones que dan forma al mundo de mañana en medio de la transición a una economía sostenible y de bajo carbono. Dirigida por el veterano periodista de Bloomberg (News - Alert) y especialista en energía Stephen Bierman, NEO atiende a una audiencia de inversores minoristas e institucionales, instituciones financieras y empresas, así como a lectores del público en general que buscan noticias frescas y análisis agudos sobre negocios e inversiones sostenibles. La sección de energía de NEO se centra en los principales productores de petróleo en transición, el crecimiento de la inversión en fuentes de energía alternativas como la eólica y la solar, así como el hidrógeno y otras nuevas "materias primas limpias". Otros temas fundamentales son los cambios de los inversores hacia los activos ESG, prestámos sostenibles, tecnología de avanzada en las industrias de consumo, e incluso la exploración del espacio exterior, más una sección de opinión que recibe contribuciones de invitados. NEO también se centra en los mercados en crecimiento que configuran el futuro de la economía mundial -como China, Rusia e India-, ya que la categoría de "mercado emergente" se sustituye por una mayor integración y un contexto global.



El editor Stephen Bierman aporta dos décadas de experiencia en Bloomberg News y otras publicaciones, con especial foco en la energía. Cuenta con el apoyo de un grupo de colaboradores que incluye a periodistas e investigadores experimentados y aspirantes de todo el mundo. NEO se lanzó en versión beta a principios de 2020, en medio del estallido de la pandemia de coronavirus, como una publicación digital que cubre las inversiones en la transición energética, el despliegue de tecnologías "verdes" en todas las industrias y las tendencias en el giro global hacia la sostenibilidad.

La publicación está acreditada por Google News y Factiva y también tiene un convenio para compartir contenidos con BNE Intellinews, una publicación de negocios centrada en historias atractivas de inversión de los mercados de Eurasia, MENA y África. Puede encontrar a NEO en Internet aquí y en Twitter, Facebook y Medium

