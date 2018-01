[January 18, 2018] New Access anuncia beneficios superiores a USD 40 millones en 2017 y cambios en su dirección

New Access, el proveedor suizo de soluciones informáticas para las industrias de banca privada y gestión de inversiones, obtuvo ingresos superiores a USD 40 millones en 2017. El crecimiento del grupo es resultado de su enfoque estratégico con soluciones "Front-End" flexibles para facilitar la transformación digital de los bancos, sistemas centrales bancarios "Core Banking" y servicios de valor añadido destinados a sus clientes. New Access brinda servicio a importantes bancas privadas, wealth managers y casas de bolsa en más de veinte países y da soporte a más de 180 soluciones informáticas instaladas. New Access emplea a más de 170 profesionales altamente capacitados en los campos de la informática, los servicios bancarios y las actividades operacionales, así como expertos en soluciones informáticas. Ahora la compañía prevé cambios estructurales y de organización para impulsar su expansión global. Vitus Rotzer, actualmente Director General de Desarrollo de Negocios de la compañía, accede al puesto de CEO del grupo. Daniel Chidiac se convierte en CEO de New Access Americas y será responsable de la expansión del grupo en los Estados Unidos, América latina y las Bahamas, además de seguir fungiendo como Deputy CEO del grupo. Alexis Sikorsky, quien fundó el grupo en el año 2000, ahora es el Presidente del Consejo de Administración. Estos cambios entran en vigor inmediatamente. Vitus Rotzer - CEO

Vitus Rotzer tiene más de veinte años de experiencia en los campos de la informática bancaria, los servicios financieros y la consultoría. Tiene un Máster ejecutivo en Administración de Empresas (MBA) y se incorporó a New Access con la adquisición de la solución "Core Banking" de FIS (antes SunGard). Dirigi el departamento de Private Banking de FIS en los últimos 15 años. Anteriormente, Vitus Rotzer ocupó diversos puestos de alto cargo en los departamentos de venta y marketing de importantes compañías de software bancarios y tecnología y trabajó como asesor para varias bancas privadas en Ginebra. Daniel Chidiac - Deputy CEO y CEO Américas

Daniel Chidiac estudió economía aplicada y tiene una Máster en Economía Internacional y Finanzas. Antes de integrarse a New Access, Daniel Chidiac trabajó más de 12 años para instituciones bancarias de prestigio como JP Morgan (News - Alert) o KBL en Luxemburgo, el Reino Unido y Suiza. Desempeñó puestos de alto nivel en dichos bancos y se encargó de varios proyectos estratégicos relacionados a las operaciones, las implementaciones de sistemas informáticos y las restructuraciónes empresariales. Alexis Sikorsky - Presidente del Consejo de Administración

Alexis Sikorsky ha sido empresario en el sector de software por más de 20 años. Primero lanzó un start-up internet en África occidental y más tarde montó un centro de capacitación en informática en Ginebra. En el año 2000, Alexis Sikorsky fundó New Access SA, una compañía que no ha dejado de crecer hasta convertirse en uno de los líderes de la industria del software bancario.

New Access ofrece soluciones de software ágiles y escalables integrales ("Back-to-Front") dedicadas a las industrias de banca privada y de gestión de inversiones. Las soluciones informáticas New Access son diseñadas para satisfacer los requerimientos de las bancas privadas y de los gestores que se desarrollan en un marco regulatorio complejo y en constante evolución, ayudando a los banqueros y los gerentes a estar conectados con sus clientes por medio de nuevos canales de comunicación digital prácticos y eficaces. Nuestra oferta cubre todo el ciclo de la relación con el cliente desde la apertura de cuentas, pasando por la gestión de datos del cliente y documentos hasta la gestión de sus portafolios de inversiones, incluyendo: Gestión de Incorporación y Relación con el Cliente (CRM) con BRANCH®, Gestión segura de Documentos Electrónicos (EDMS) con LOGICAL ACCESS®, Gestión de Portafolios y Órdenes (PMS/OMS) con EQUALIZER®, plataforma de banca en línea con el E-BANKING, Gestión de Datos del Cliente con CIM y una solución completa de "Core Banking" - Sistema (News - Alert) Central Bancario con APSYS. La solución de New Access BANKER'S FRONT integra toda la información relacionada con el cliente en una vista de 360°, que incluye portafolios y datos del cliente, documentos y proceso de incorporación. La compañía New Access, con sede en Ginebra, ya ha desplegado sus soluciones en más de 180 sitios en veinte países. New Access SA

