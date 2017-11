[November 23, 2017] New Access firma un acuerdo con Mercado de Valores de Costa Rica para sus soluciones de gestión de inversiones EQUALIZER® III y plataforma de banca en línea (e-Banking)

New Access, proveedor líder de soluciónes de software integrales (Back-to-Front) dedicadas a las industrias de banca privada y gestión de inversiones, ha firmado con Mercado de Valores de Costa Rica un acuerdo para proporcionar su solución de Gestión Front-Office, que incluye un Sistema de Gestión de Portafolio de inversiones y de Ordenes EQUALIZER® III, así como una plataforma de banca en línea e-Banking. Mercado de Valores de Costa Rica es un grupo financiero privado especializado, que desde 1976,brinda asesoría e intermediación bursátil, con altos estándares de servicio.

Mercado de Valores de Costa Rica ha elegido confiar en New Access por su capacidad para proveer una solución integral de gestión "Front-Office" . La compañía decidió implementar el Sistema de Gestión de Portafolios de New Access (PMS, por sus siglas en inglés), EQUALIZER® III, para analizar los portafolios de inversiones de sus clientes y ayudarlos a implementar la estrategia de inversión más apropiada, y a su vez, proveer información de alta calidad a los clientes. "Necesitamos tener un Sistema de Gestión de Portafolios analítico y transaccional (para gestionar órdenes) muy eficiente, ese es el eje de nuestro negocio. New Access trae consigo el conocimiento de la industria para ayudarnos a implementar una herramienta totalmente ágil y escalable que nos coloca en una posición líder en el mercado de Costa Rica y nos da más confianza para comenzar la expansión internacional", dice Eddy Arguedas, Director Ejecutivo de Operaciones en Mercado de Valores.

Además de esto, Mercado de Valores utilizará la plataforma de banca en línea (e-Banking) de New Access, que será accesible para sus clientes a través de los navegadores de Internet o aplicaciones móviles.

"New Access nos respaldará en nuestra Transformación Digital, nuestro objetivo es brindarles a nuestros clientes una experiencia de usuario superior. New Access lo hace posible gracias a su interface de e-Banking altamente innovadora y amigable para el usuario", complementa Eddy Arguedas.

"Este acuerdo nos abre la puerta al mercado costarricense, haciendo de esta asociación un ejemplo modelo de esfuerzo combinado con un actor clave del mercado", dice Jean-Michel Guillot, Director de Desarrollo de Negocios, Latinoamérica, en New Access. Acerca de New Access

New Access ofrece soluciones de software integrales ágiles y escalables dedicadas a satisfacer los requerimientos de bancas privadas, gestores de patrimonio/wealth managers y casas de bolsa evolucionando en un entorno regulatorio complejo y cambiante; ayudando a los banqueros a conectarse conveniente y eficientemente con sus clientes, gracias a los nuevos canales digitales. Nuestra oferta cubre todo el ciclo de la relación con el cliente desde la apertura de cuentas, pasando por la gestión de datos del cliente y documentos hasta la gestión de sus portafolios de inversiones, incluyendo: Gestión de Incorporación y Relación con el Cliente (en inglés, CRM) con BRANCH®, Gestión de Documentos Electrónicos segura (en inglés, EDMS) con LOGICAL ACCESS®, Gestión de Portafolios y Órdenes (en inglés, PMS/OMS) con EQUALIZER® III, plataforma de banca en línea con el e-Banking, Gestión de Datos del Cliente con CIM y una solución completa de Core Banking (Sistema Central) con APSYS. La solución de New Access BANKER's FRONT integra toda la información relacionada con el cliente en una vista de 360°, que incluye portafolios y datos del cliente, documentos y proceso de incorporación.

Con oficinas centrales en Suiza, New Access cuenta con oficinas en Latinoamérica en Panamá y Brasil, y ya instaló sus soluciones en más de 180 sitios bancarios, en 20 países. Acerca de Mercado de Valores de Costa Rica

Mercado De Valores llega a sus clientes a través de dos compañías: Mercado de Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa S.A. y Multifondos de Costa Rica S.A. Sociedad de Fondos de Inversión. Mercado de Valores Puesto de Bolsa S.A. entró en operaciones en 1976 año de la creación de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), de la cual es miembro fundador. Multifondos SFI S.A. se constituyó 20 años después. Ambas compañías se inscribieron formalmente como Grupo Financiero en enero del 2001. Como parte de sus estructuras, han consolidado un departamento especializado en el análisis y seguimiento de las tendencias económicas internacionales, lo que les permite tener una participación activa en la negociación de instrumentos de renta fija, variable y productos estructurados de las principales bolsas del mundo. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal. Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171123005228/es/

