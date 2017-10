New York Jets anuncia a IdentoGO, a través de IDEMIA, como socio oficial de seguridad biométrica y de identidad [October 10, 2017] New York Jets anuncia a IdentoGO, a través de IDEMIA, como socio oficial de seguridad biométrica y de identidad

Los New York Jets han anunciado hoy una nueva asociación a largo plazo con IdentoGO, a través de IDEMIA, el preeminente proveedor de servicios relacionados con la identidad y proveedor exclusivo de TSA Pre?®. El acuerdo marca la primera asociación de la NFL con IdentoGO y el primer patrocinio exclusivo en el deporte profesional. El convenio convierte a IdentoGO en socio oficial de seguridad biométrica y de identidad de los New York Jets. "Nos enorgullece ser el primer equipo deportivo en asociarse con un líder de la industria como IdentoGO", dijo Neil Glat, presidente de los New York Jets. "El compromiso de IdentoGO con la innovación y la prestación de la mejor experiencia de cliente posible se alinea sólidamente con nuestra propia filosofía. Esperamos ansiosamente poder trabajar con ellos para explorar nuevas formas de ofrecerles a nuestros seguidores acceso a una nueva y mejorada tecnología que optimiza la experiencia los días de partido". El nuevo acuerdo también le brindará a los seguidores de los Jets la oportunidad de registrarse para obtener un control rápido de seguridad para viajeros (TSA Pre?®) en el estadio MetLife los días de partido. La activación, la cual tendrá lugar en todos los partidos locales de los Jets durante la temporada de 2017, está ubicada entre las áreas E y F, del lado externo de la entrada al MetLife. Para más información sobre la inscripción a TSA Pre?®, por favor viste identogo.om/jets. "Nuestra misión y responsabilidad es facilitarle soluciones de seguridad, como el programa TSA Pre?®, a la mayor cantidad de gente posible", dijo Didier Lamouche, director general de IDEMIA, la compañía que provee los servicios de IdentoGO. "Nuestra asociación con los Jets nos permite llegar a casi 75.000 seguidores en los partidos locales e inscribir a gran parte de esas personas en el programa de seguridad garantizada. Estamos encantados de trabajar con una organización de nivel mundial como esta". Como socio oficial de seguridad biométrica y de identidad de los Jets, IdentoGO será el socio patrocinador del Salón de la Fama de Seguidores de los New York Jets -una iniciativa presentada a principios de esta temporada para celebrar al máximo seguidor de los Jets. Como finalización en una ceremonia de iniciación durante el partido final de local de la temporada 2017, los nuevos socios del Salón de la Fama de seguidores inaugural de los New York Jets recibirán un reconocimiento en el Centro de Entrenamiento Atlantich Health de los Jets, un reconocimiento a la experiencia de los Jets en todos los partidos locales y eventos, una chaqueta conmemorativa del equipo de la universidad y entradas para el Club de Entrenadores para cuando los Jets se enfrenten con los Chargers el 24 de diciembre de 2017.

Además, la asociación incluye un programa piloto innovador destinado a aprovechar al máximo la amplia variedad tecnológica de IdentoGO, con el único fin de implementarlo posiblemente como parte de la experiencia de seguidores en los partidos locales de los New York Jets y demás eventos durante el año. La asociación también incluye la colocación de letreros en el estadio MetLife, así como también recursos digitales y sociales. # # # Acerca de IdentoGO, a través de IDEMIA

IdentoGO, a través de IDEMIA provee una amplia gama de servicios relacionados con la identidad; su servicio principal es la captura y transmisión segura de huellas digitales electrónicas para empleos, certificaciones, licencias y demás procesos que requieren verificación -en centros profesionales y convenientes. IdentiGO es el proveedor exclusivo de TSA Pre?®, un programa que les permite a las personas que viajan, y que ya han sido evaluadas y autorizadas, moverse más rápida y fácilmente a través de los controles de seguridad en los aeropuertos de los EE.UU. Acerca de IDEMIA

OT-Morpho ahora es IDEMIA, líder mundial en identidades de confianza para un mundo digital en crecimiento, con la ambición de facultar a ciudadanos y a consumidores a interactuar, pagar, conectarse, viajar y votar de maneras que hoy son posibles, en un entorno conectado.

